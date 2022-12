Krieg, Fußball und die Queen Was die Deutschen 2022 von Google wissen wollten

Wonach haben Google-Nutzer in Deutschland 2022 besonders häufig gesucht? Anders als 2021, in dem die Corona-Pandemie die Suchanfragen bei Google dominierte, prägt dieses Jahr der Angriff von Russland auf die Ukraine die Suchanfragen in Deutschland. Aber auch Großereignisse stehen ganz oben in den Listen. So belegt die umstrittene WM 2022 in Katar den zweiten Platz der allgemeinen Suchanfragen, gefolgt von „Olympia 2022“. Der Suchbegriff „Queen“ liegt auf dem vierten Platz.