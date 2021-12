Fußball, Politik und Pandemie : Was die Deutschen 2021 von Google wissen wollten

Berlin/Düsseldorf Immer im Dezember veröffentlicht Google die Wörter, nach denen in diesem Jahr besonders häufig gesucht wurde. 2021 klar im Fokus: die Corona-Pandemie. Doch auch ganz andere Themen bewegten die Deutschen, unter anderem ein Sturm und Frühstücksflocken.

Wonach haben Google-Nutzer in Deutschland 2021 besonders häufig gesucht? Die globale Pandemie prägt die Suchanfragen in Deutschland auch in diesem Jahr deutlich. Aber auch Großereignisse stehen ganz oben in den Listen. Die EM 2021 belegt den ersten Platz der Trend-Suchanfragen, gefolgt von der Bundestagswahl. „Corona“ liegt auf dem dritten Platz.