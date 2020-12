Von Corona bis Laura Müller : Was die Deutschen 2020 von Google wissen wollten

Berlin/Düsseldorf Immer im Dezember veröffentlicht Google die Wörter, nach denen in diesem Jahr besonders häufig gesucht wurde. 2020 klar im Fokus: die Corona-Pandemie. Doch auch ganz andere Themen bewegten die Deutschen, unter anderem ein Sturm und Frühstücksflocken.

Wonach haben Google-Nutzer in Deutschland 2020 besonders häufig gesucht? Die globale Pandemie ist weltweit und auch in Deutschland auf Platz 1 der Suchbegriffe des Jahres. Kein anderes Thema bewegte die Menschen so sehr wie das Coronavirus. Auf Platz zwei folgt ein Thema, das vor allem in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen sorgte: die US-Wahlen, deren Auszählungen wochenlang dauerten. An dritter Stelle reiht sich ein ganz alltägliches Thema ein: „Wetter morgen“ erlebt einen prozentual so starken Aufstieg, dass es sich auf Platz 3 der Suchbegriffe des Jahres wiederfindet.