Einsatzkräfte stehen vor dem Zugang zum Sendeturm auf dem Hohen Meissner, wo am Morgen eine Wartungsgondel abgestürzt ist und drei Menschen in den Tod gerissen hat. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Gondel an der Sendeanlage "Hoher Meißner" im Werra-Meißner-Kreis aus rund 50 Metern Höhe ab.