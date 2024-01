Mehr als 280 Opfer Betrügerische Goldgeschäfte – Paar kassierte mehr als zwei Millionen Euro

Der 63-Jährige ist wegen gewerbsmäßigen Betruges in 287 Fällen, seine Lebensgefährtin als mutmaßliche Mittäterin in 41 Fällen sowie drei weiteren eigenen Fällen angeklagt. Der Mann befindet sich seit Juli 2023 in Untersuchungshaft. Auch gegen die mutmaßliche Mittäterin besteht ein Untersuchungshaftbefehl, sie wurde allerdings vom weiteren Vollzug der Untersuchungshaft verschont.