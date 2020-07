Staatsanwalt ermittelt gegen Deutsches Primatenzentrum : Zehn Weißbüschelaffen offenbar ohne sachlichen Grund getötet

Göttingen Die Staatsanwaltschaft Göttingen geht dem Verdacht auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz im Deutschen Primatenzentrum nach. Nach einem behördlich genehmigten Experiment sollen dort zehn gesunde Weißbüschelaffen ohne sachlichen Grund getötet worden sein.

Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Andreas Buick, am Samstag auf Anfrage mit. Zuerst hatten das „Göttinger Tageblatt“ und der NDR darüber berichtet. Es müsse geklärt werden, warum die Tiere eingeschläfert worden seien. Die Ermittlungen richteten sich gegen eine Tierärztin und weitere fünf Mitarbeiter.

Es handelt sich um einen Anfangsverdacht. Es soll den Angaben zufolge auch geprüft werden, ob die Tiere möglicherweise aus wirtschaftlichen Gründen getötet wurden. Am vergangenen Dienstag seien bei einer Durchsuchung in dem Zentrum Papierordner und digitale Datenträger sicher gestellt worden, teilte Buick weiter mit. Aus den Unterlagen habe sich auch ergeben, dass ein weiteres Tier wegen des schlechten Gesundheitszustandes eigentlich hätte eingeschläfert werden müssen, was aber nicht geschehen sei.