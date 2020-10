Haftbefehle wegen Mordversuchs : Zwei Jugendliche verletzten 15-Jährigen in Göttingen schwer

Göttingen In Göttingen sollen zwei Jugendliche versucht haben, einen 15-Jährigen zu töten. Der zuständige Haftrichter erließ Haftbefehle wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen eine 15-Jährige und einen 16-Jährigen aus Göttingen.

Das Opfer habe massive Verletzungen an Kopf und Oberkörper, teilte die Polizei am Montag mit. Opfer und mutmaßliche Täter sind den Angaben zufolge miteinander bekannt. Die beiden Verdächtigen kamen in Haft. Beide äußerten sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 15-jährige Göttinger in der Samstagnacht vermutlich unvermittelt von den beiden Jugendlichen angegriffen und mit einem unbekannten „scharfen Gegenstand“ an Kopf und Oberkörper verletzt. Er konnte fliehen und setzte einen Notruf ab. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren, „potenziell lebensgefährlichen Verletzungen“ in die Göttinger Universitätsmedizin. Die mutmaßlichen Täter flüchteten zunächst. Wenig später aber nahmen Beamte die beiden in einer Wohnung in der Nähe des Tatortes fest.