Lotto, Wetten, Automaten „Big Business“ Glücksspiel – Millionen sind süchtig oder gefährdet

Mit dem Geld ließen sich für ein Jahr lang bequem die Ausgaben der Stadt Berlin bestreiten - 44,1 Milliarden Euro wurden 2021 in Deutschland in legale Glücksspiele gesteckt. 4,6 Millionen Erwachsene sind spielsüchtig oder zeigen erste Symptome dafür. Diese Zahlen stehen im „Glücksspielatlas 2023“, den der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert am Montag in Berlin vorstellte.