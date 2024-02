Medienbericht Männer machen in Familie und Haushalt deutlich weniger als Frauen

Männer engagieren sich deutlich weniger in Haushalt und Familie, als das Image des modernen Manns es vermuten lässt. Laut einer Studie des Forschungsinstituts Prognos, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch) exklusiv vorliegt, haben Frauen weiterhin einen deutlich höheren Anteil an der unbezahlten häuslichen Sorgearbeit. Demnach entfallen von insgesamt 117 Milliarden Stunden Sorgearbeit 72 Milliarden Stunden auf Frauen, also knapp 62 Prozent.