Eisregen Glatteis auf deutschen Straßen – Feuerwehr-Ausnahmezustand in Berlin

Der Deutsche Wetterdienst wartne auch am Freitagmorgen vor glatten Straßen und Gehwegen in Teilen Deutschlands. Es könne verbreitet Glätte auftreten, in der Nordhälfte teils markante Glätte, hieß es in einem am Morgen in Offenbach veröffentlichten Bericht. Laut der Warnkarte bestand vor allem rund um Berlin, in Teilen Brandenburgs, Thüringens, Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens und in Sachsen „erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen“. Die Warnungen galten zunächst bis 10.00 Uhr. Die Meteorologen riefen in einigen Regionen dazu auf, nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Zudem müsse mit Behinderungen gerechnet werden.