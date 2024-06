Über 100 000 Blitze in der Nacht Gewitter wüten über Deutschland – Todesopfer in der Schweiz und Frankreich

Bei schweren Unwettern in der Schweiz kamen mindestens vier Menschen ums Leben. Im Zuge der Gewitter ging in der Nacht auf Sonntag im südlichen Kanton Tessin ein Erdrutsch in Fontana im Maggiatal ab, wie die Polizei mitteilte. Im Laufe des Tages wurden in dem Gebiet drei Leichen geborgen. Nach einer weiteren Person werde noch gesucht, hieß es. Meteorologen zufolge fielen im oberen Maggiatal in 24 Stunden rund 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Osten Frankreichs nahe der Ortschaft Rosnay-l'Hôpital (Aube) wurden drei Menschen in einem Auto von einem umstürzenden Baum erschlagen.