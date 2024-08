Was es zu beachten gilt Heftige Gewitter erwartet – so schützt man sich vor Blitzschlägen

Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, ist am 22. Juli ein 18-Jähriger während eines Gewitters durch einen Blitzschlag getötet worden, in der Nähe der Bergstation. Am selben Sonntag wurden in Delmenhorst bei Bremen acht Mitglieder einer Familie durch einen Blitz verletzt, sie hatten an einem Grillplatz in einem Park an einem Baum Schutz gesucht. Eine 14-Jährige, die wiederbelebt werden musste, starb acht Tage später im Krankenhaus. Auch ihr fünf Jahre alter Bruder schwebte zunächst in Lebensgefahr. Wenn plötzlich heftiger Regen einsetzt und es donnert und blitzt, geraten Menschen leicht in Panik. Dabei gilt es, schon bei der Planung von Outdoor-Aktivitäten sich ganz genau die Wettervorhersage anzuschauen.