Gewerkschaft der Polizei : Vorerst keine Zusatzkontrollen für E-Scooter

Berlin Die Polizei habe andere wichtige Aufgaben, sagte der GdP-Vorsitzende Oliver Malchow. Sofern Unfälle aber anstiegen, müsse aber doch ein Schwerpunkt auf Kontrollen gelegt werden.

Zum Start der Elektro-Tretroller in deutschen Städten wird es aus Polizeigewerkschaftssicht vorerst keine zusätzlichen gesonderten Kontrollen geben. Diese seien wegen vieler anderer wichtiger Aufgaben der Polizei ohnehin schon reduziert, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, der Deutschen Presse-Agentur.

Losrollen können die kleinen Gefährte wohl frühestens im Juli. Die Verordnung, die sie grundsätzlich zulässt, soll in den kommenden Tagen in Kraft treten, voraussichtlich an diesem Samstag.