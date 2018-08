Gewalt gegen Rettungs- und Einsatzkräfte steigt deutlich

„Zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Menschen in Uniform“

Berlin Die Zahlen sind erschreckend: Polizisten und Retter werden im Einsatz immer häufiger brutal angegriffen. Die Zahl der Gewaltdelikte gegen „Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen“ stieg innerhalb von vier Jahren um 22 Prozent.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht. 2017 wurden bundesweit 4527 von ihnen Opfer von Gewaltdelikten, wie die Antwort zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag. Im Jahr 2013 waren 3710 Einsatzkräfte attackiert worden.

Nicht enthalten in dieser Statistik sind Rettungskräfte der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste. Da in den vergangenen Jahren auch die Übergriffe auf sie zugenommen hatten, war in einer Gesetzesänderung vom Mai 2017 eigens ein neuer Straftatbestand geschaffen, der ihrem Schutz dienen soll.