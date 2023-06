Gewalt gegen Frauen Diese Codes und Hilfsangebote sollten Sie kennen

Wer Opfer vom sogenannten Catcalling wird, also in öffentlichen Räumen verbale, sexuelle Belästigung erfährt, der muss das nicht in sich hineinfressen. Die New Yorker Initiative „catcallsofnyc“ hat 2016 damit angefangen, all die sexistischen Sprüche und Anspielungen, von denen Frauen dem Account auf Instagram per Direktnachricht berichten, mit bunter Kreide auf die Straße zu schreiben. Inzwischen teilen auch über 100 Städte in ganz Deutschland unter verschiedenen Accounts, die mit „catcallsof“ anfangen und dem Städtenamen enden, die Belästigungen aus ihrer Stadt. Im Umkehrschluss können betroffene Frauen die verbalen Auswürfe dort per Direktnachricht hinschicken. Das ist ein wichtiges Zeichen, damit die betroffenen Frauen nicht allein mit der verbalen Gewalt umgehen müssen, sondern der gesellschaftliche Blick darauf gelenkt wird, was Frauen sich alltäglich auf dem Weg zu Arbeit, zum Sport oder ins Restaurant von Männern anhören müssen.