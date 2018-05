Noch keine Spur zum Täter: Getötete Frau in Frankfurt war im „Fressgass“-Fall angeklagt

Frankfurt/Main Im Fall einer getöteten Frau in einem Frankfurter Park hat die Polizei noch immer keine heiße Spur zum Täter. Wie sich jedoch herausgestellt hat, ist die Tote keine Unbekannte.

Die 29-Jährige hatte unter anderem in einem Zeitungsbericht angegeben, an Silvester 2016/2017 von arabischstämmigen jungen Männern belästigt worden zu sein. Auch der Wirt eines Lokals in der sogenannten „Fressgass“ hatte über entsprechende Angriffe auf weibliche Kunden in der Silvesternacht berichtet. Die Vorwürfe erwiesen sich jedoch als falsch.