Starker Anstieg bei anerkannten Pflegekräften : Gesundheitswesen profitiert stärker von Fachkräften aus Ausland

Wiesbaden Im Jahr 2018 wurden fast doppelt so viele ausländische Pflegekräfte in Deutschland anerkannt wie zwei Jahre zuvor. Die meisten Anerkennungen gab es für Pflegekräfte aus Bosnien und Herzegowina sowie Ärzte aus Syrien.

Das Gesundheitswesen in Deutschland profitiert zunehmend von ausländischen Fachkräften. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, wurden im Jahr 2018 die Berufsabschlüsse von 10.350 Gesundheits- und Krankenpflegekräften aus dem Ausland anerkannt. Das waren fast doppelt so viele examinierte Pflegekräfte wie zwei Jahre zuvor (2016: 5600).