Künstler und AfD-Politikerin : Ai Weiwei will Alice Weidel treffen

Berlin Der chinesische Künstler Ai Weiwei will die AfD-Politikerin Alice Weidel zu einem Streitgespräch treffen. Die beiden haben sich bereits 2018 zufällig in einem Restaurant getroffen.

„In so einem Gespräch könnte alles passieren“, sagte der Dissident der Tageszeitung „Die Welt“. Er hoffe, dass er in einem Gespräch verstehen könnte, „warum Menschen wie sie zu so einer Geisteshaltung kommen können“.

Ai sagte, er habe oft vor Rassismus und Nazismus in Deutschland gewarnt. „Man kann es in der Realität beobachten - in der Politik, im Alltag. Jeder sollte sich dessen sehr bewusst sein“, sagte der 62-Jährige. Bislang habe er keine Verbindung zu Weidel aufgenommen. Er glaube aber, „dass ein Gespräch mit so jemandem möglich ist“.