Geschlechtseintrag „divers“ : Ehepaar klagt auf Eintrag von nicht binärem Elternteil in Geburtsurkunde

Ehepaar klagt auf Eintrag von nicht binärem Elternteil in Geburtsurkunde

Darmstadt/Berlin Die Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt die Klage eines Ehepaars wegen der Ablehnung eines Standesamtes, einen nicht binären Elternteil in die Geburtsurkunde der Tochter aufzunehmen. Die Anerkennung als Elternteil solle unabhängig vom Geschlecht erfolgen.

Ein Ehepaar aus Hessen klagt vor dem Amtsgericht Darmstadt gegen ein Standesamt, das einem nicht binären Elternteil den Eintrag in die Geburtsurkunde der gemeinsamen Tochter verweigert haben soll. Das Paar fordert, dass Menschen unabhängig von ihrem Geschlechtseintrag als zweiter Elternteil ihrer Kinder anerkannt werden, wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die GFF unterstützt die Klage.