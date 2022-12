Tipps für Weihnachten Die besten Geschenke für Oma, Schwiegervater, Bruder, Mutter...

Düsseldorf · Alle Jahre wieder kommt Weihnachten so plötzlich – oder es herrscht Ideen-Mangel: Was legt man den Familienmitgliedern am besten unter den Tannenbaum? Wir geben Tipps.

12.12.2022, 17:42 Uhr

12 Bilder Geschenkideen für die ganze Familie 12 Bilder Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Geschenke, die genau den Geschmack des Beschenkten treffen und seine persönlichen Vorlieben und Hobbys berücksichtigen, sind toll. Wenn einem denn so etwas Passendes auch pünktlich zu Weihnachten einfällt. Ansonsten wird aus Verzweiflung auch gerne wieder zu Socken, Aftershave, Handschuhen oder Parfüm gegriffen. Nichts gegen Bücher, die kann man natürlich immer verschenken – aber warum nicht mal auf neue Ideen kommen? Wir haben in unserer Redaktion gefragt: Was schenkt ihr Eltern und Großeltern, Geschwistern, den Schwiegereltern oder der besten Freundin? Die Tipps gibts oben in unserer Bilderstrecke und hier.

(top)