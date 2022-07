Messe in Dortmund : Die wichtigsten Infos zur German Comic Con 2022 in Dortmund

Dortmund Die größte deutsche Fan-Convention und Comic-Messe „Comic Con“ wird auch in diesem Jahr wieder in Dortmund veranstaltet. Wann sie stattfindet, wie viel die Tickets kosten und welche Promis dort sein werden, erfahren Sie hier.

Wann findet die Comic Con 2022 in Deutschland statt?

Die Comic Con 2022 startet am Samstag 03.12.2022 um 9 Uhr (mit dem Early Entry) in Dortmund und geht bis 18 Uhr. Besucher mit normalen Tickets können ab 10 Uhr in die Messehallen. Am Sonntag 04.12.2022 läuft die Comic Con von 10 bis 17 Uhr.

Wie viel kosten Tickets und wo gibt es sie?

Wie sind die Corona-Regelungen?

Welche Stars sind auf der Comic Con 2022?

Auf der Comic Con 2022 in Dortmund wird traditionell auch der ein oder andere Promi aus Film und Fernsehen zu Gast sein. Diesmal unter anderem mit dabei sind Robert Englund (bekannt als Freddy Krüger aus „Nightmare on Elm Street“), Ron Pearlman (bekannt aus „Sons of Anarchy“ und „Hellboy“), Theo Rossi (“Sons of Anarchy“ und „Army of the Dead“), Kim Coates (“Sons of Anarchy“, „Waterworld“), Aimee Garcia (“Lucifer“, “Dexter“), Laura Vandervoort (“Smallville“, „V - Die Besucher“), Trish Stratus (WWE Hall of Fame Diva), Adam Baldwin (“Firefly“, „Full Metal Jacket“), Mark Boone Jr. (“Batman Begins“, „Sons of Anarchy“), Casper Van Dien (“Starship Troopers“, „Alita: Battle Angel“), Mickie James (WWE Hall of Fame Diva) und Niko Nicotera (“Sons of Anarchy“, „The Purge: Anarchy“). Drei weitere Special Guests werden zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt gegeben.