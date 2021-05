Urteil in Frankfurt : "Schwuchtel" und "Pussy" sind als Beleidigungen strafbar

Frankfurt am Main Wer einen Mann als "Schwuchtel" oder "Pussy" beleidigt, muss unter Umständen eine emnpfindliche Geldstrafe zahlen. Denn einem Gerichtsurteil zufolge sind diese Beleidigungen strafbar.

Das Amtsgericht Frankfurt am Main verurteilte in diesem Zusammenhang laut Mitteilung vom Freitag einen Angeklagten zu einer Geldstrafe. Geklagt hatte ein Mann, der online eine Uhr gekauft hatte und später mit dem Verkäufer wegen Mängeln und Lieferproblemen in Streit geriet. Als der Käufer eine Teilrückzahlung vorschlug, bezeichnete der Verkäufer ihn in einer SMS als "kleine Pussy". Der Geschädigte drohte mit einer Strafanzeige, was der spätere Angeklagte mit den Worten "Mach das, Schwuchtel" kommentierte.