Gerichtsurteil in Celle : Entschädigung nach Impfschaden nur bei geklärter Ursache

Gerichtsurteil in Celle

Ein Strafgesetzbuch (StGB) steht in einem Gerichtssaal auf der Richterbank. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Celle Ein Soldat aus dem Landkreis Oldenburg war vor Gericht gegangen, weil er nach einer Impfung über Sprachprobleme und verlangsamte Augenbewegung klagte. Einen Zusammenhang zwischen Impfung und den Symptomen sah das Gericht aber nicht als erwiesen an.

Wer eine Entschädigung nach einem vermeintlichen Impfschaden will, braucht einem Urteil zufolge eine Beurteilung nach gesicherten medizinischen Erkenntnissen. Die bloße Möglichkeit einer schädlichen Wirkung eines Impfstoffs reiche nicht aus, teilte das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Celle am Montag zu einem Urteil vom 28. Januar mit (Az. L 10 VE 11/16). Hintergrund war das Verfahren eines Soldaten aus dem Landkreis Oldenburg, der 2010 wegen eines bevorstehenden Auslandseinsatzes gegen Gelbfieber geimpft wurde. Danach klagte der Mann etwa über verlangsamte Augenbewegungen, Schwindel und Sprachprobleme.