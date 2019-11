Umstrittener Fall in Berlin : Gericht verurteilt Ärzte wegen Tötung eines schwerkranken Zwillings

Umstrittener Fall in Berlin

Das Landgericht Berlin hatte in einem menschlich schwierigen Fall zu entscheiden (Symbolfoto). Foto: dpa/Uli Deck

Berlin Eine Spätabtreibung ist in bestimmten Fällen bis unmittelbar vor der Geburt erlaubt. Das Berliner Landgericht hatte jetzt über einen auf den ersten Blick komplizierten Fall zu entscheiden: Zwillinge, der eine gesund, der andere schwer hirngeschädigt.

Das Berliner Landgericht hat zwei Frauenärzte wegen gemeinschaftlichen Totschlags an einem Zwilling zu mehrmonatigen Freiheitsstrafen verurteilt. Die Strafen werden zu zwei Jahren Bewährung ausgesetzt, wie Richter Matthias Schertz am Dienstag bei der Urteilsverkündung sagte. Die Gynäkologen wurden für schuldig befunden, im Juli 2010 einen lebensfähigen Zwilling mit schwerer Hirnschädigung bei der Geburt getötet zu haben.

Die Mutter hatte einer Spätabtreibung des kranken Fötus zugestimmt. Ein sogenannter selektiver Fetozid wäre in diesem Fall rechtlich zulässig gewesen. Als bei der Frau jedoch schon in der 32. Schwangerschaftswoche die Wehen einsetzen, hätten die Frauenärzte entschieden, das gesunde Kind per Kaiserschnitt auf die Welt zu holen.