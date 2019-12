Feuerwehrmann in Augsburg totgeschlagen : Gericht sieht Verdunklungsgefahr und erlässt erneut Haftbefehle gegen Verdächtige

Foto: dpa/Stefan Puchner 14 Bilder Trauer in Augsburg nach tödlicher Prügelattacke.

Augsburg Kehrtwende im Fall des totgeschlagenen Feuerwehrmannes in Augsburg. Das Oberlandesgericht hat die Haftbefehle gegen die am Freitag aus der U-Haft entlassenen sechs Männer wieder in Kraft gesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Fall des Augsburger Tötungsdelikts sieht das Oberlandesgericht (OLG) München bei sechs Verdächtigen laut einem Verteidiger Flucht- und Verdunklungsgefahr. Daher habe das Gericht die ursprünglichen Haftbefehle wegen Beihilfe zum Totschlag wieder in Kraft gesetzt, sagte Anwalt Michael Menzel am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Das OLG wolle wissen, wie eng der Zusammenhalt zwischen den Jugendlichen und jungen Männern gewesen sei und ob es doch eine Gruppendynamik gegeben habe.

Dafür wolle das Gericht die weiteren Ermittlungen zu dem gewaltsamen Tod eines 49-Jährigen am Nikolaustag auf dem Königsplatz abwarten. Das OLG hatte die Haftentlassung des Landgerichts Augsburg revidiert. Das Gericht war am Samstag zunächst nicht zu erreichen.

(mja/dpa)