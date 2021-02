Klage wegen unlauterer Werbung : Slogan „E-Ziga retten Leben“ ist nicht irreführend

Koblenz Die Wettbewerbszentrale hatte gegen eine Werbekampagne für E-Zigaretten geklagt, zunächst erfolgreich. Doch der Zigarettenhandel ging in Berufung, ein Gericht in Koblenz sprach nun ein Urteil.

Der Werbeslogan „E-Ziga retten Leben jetzt umsteigen“ ist laut einem neuen Gerichtsurteil doch nicht irreführend. Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hob am Mittwoch (9 U 809/20) ein anderslautendes Urteil des Landgerichts Trier auf. Dieses hatte im Mai 2020 einer Klage der Wettbewerbszentrale in Frankfurt am Main stattgegeben: Die entsprechende Werbung eines Trierer E-Zigarettenhandels enthalte täuschende und irreführende Angaben und verstoße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (7 HK O 30/19). Der Zigarettenhandel legte dagegen erfolgreich Berufung ein. Gegen das neue Urteil ist nach Angaben des OLG keine Revision zugelassen.