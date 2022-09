Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei : Zwei Tote bei Flugzeugkollision nahe Gera

Gera Am Rande von Gera hat es einen Flugzeugabsturz gegeben. Zwei Luftfahrzeuge sollen in das Unglück verwickelt sein. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind seit dem frühen Samstagabend mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Flugzeugen am Samstagabend am Rande von Gera sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge handelt es sich bei den Verunglückten um zwei Kunstflieger, die mit ihren jeweiligen Maschinen in der Nähe des Flugplatzes Leumnitz am Samstagabend in der Luft zusammengeprallt sind. „Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzten zwei Luftfahrzeuge ab“, bestätigte die Polizei.