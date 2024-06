Vorfall in Gera Jugendliche quälen 14-Jährigen – Video zeigt Gruppenattacke

Die Jugendlichen hatten von ihrem Opfer abgelassen, als sie Passanten bemerkten. Ermittelt wird laut einem Sprecher der Polizei Gera wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Nötigung, unterlassener Hilfeleistung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Ursache des Streits scheinen demnach „Rivalitäten zwischen unterschiedlichen Personengruppen verschiedener Nationalitäten“ zu sein. Alle Tatbeteiligten sind laut Polizei zwischen zwölf und 15 Jahre alt, befinden sich also im Kindes- und Jugendalter. Die beiden Haupttäter, die den 14-Jährigen attackierten, sind zwölf und 13 Jahre alt, also nicht strafmündig. Derzeit prüfe eine Ermittlergruppe die genauen Hintergründe des Vorfalls. Dies erfordere wegen des Alters der Beteiligten besondere Sorgfalt, so der Sprecher.