Komplize bereits rechtskräftig verurteilt Anschlag auf Weihnachtsmarkt – Prozess gegen Teenager gestartet

Die Vorwürfe gegen ihn und einen heute 15-jährigen Mitstreiter wiegen schwer: Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatten die beiden vor, einen islamistisch motivierten Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Leverkusen-Opladen und eine Synagoge zu begehen. Konkret wollte der Jüngere mit einem angemieteten Lkw über den Weihnachtsmarkt fahren, um dabei möglichst viele Besucher, die er als Ungläubige erachtete, zu töten. Der vor dem Landgericht in Neuruppin angeklagte, in Wittstock heimische 17-Jährige hätte die Tat filmen sollen.