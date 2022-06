Generation Smartphone : Weniger filmen, mehr fühlen!

Selfie statt Stage-Dive: Auch bei Rock am Ring 2022 waren Handyvideos unverzichtbar. Foto: dpa/Thomas Frey

Meinung Düsseldorf Ob Rock am Ring, „Die Ärzte“ in Köln oder große Feiern im Familienkreis – das Pfingstwochenende gab einen Vorgeschmack auf den Partysommer. Warum das Handy dann besser in der Tasche bleibt.