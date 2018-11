Diskussion um Gendersternchen: Wie geschlechtergerechte Sprache funktioniert

Düsseldorf Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob die deutsche Sprache Frauen und transgeschlechtliche Menschen diskriminiert. Die Debatte spaltet das Land. Doch was ist grammatikalisch überhaupt erlaubt und was nicht? Ein Überblick.

In Passau ging es am Freitag um die Zukunft der deutschen Grammatik. Der Rat für deutsche Rechtschreibung beriet über seine „Empfehlungen für geschlechtergerechte Schreibung“. Auf der Tagesordnung stand das Gendersternchen. Eine Antragstellerin hatte dafür geworben, es in die Rechtschreibregeln zu integrieren. Der Rat will aber vorerst keine konkreten Schreibweisen für eine geschlechtergerechte Sprache empfehlen.