In der Nähe von Frankfurt am Main : Fußgängerin von Bügeleisen in der Luft getroffen

In der Nähe von Frankfurt am Main

Gelnhausen Eine Fußgängerin ist im hessischen Gelnhausen von einem durch die Luft fliegenden Bügeleisen getroffen und verletzt worden. Wie das passiert ist und wie es ihr geht.

Eine Fußgängerin ist im hessischen Gelnhausen von einem durch die Luft fliegenden Bügeleisen getroffen und verletzt worden. Das im Gras liegende Haushaltsgerät sei am Dienstag offenbar bei Mäharbeiten aufgewirbelt worden, teilte die Polizei in Offenbach am Mittwoch mit. Die Passantin sei am Rücken getroffen worden, als sie eigentlich gerade eine Mittagspause habe machen wollen. Sie wurde mit Verdacht auf einen Bruch des Schulterblatts in ein Krankenhaus gebracht.