Daten rechtswidrig beschafft ADAC-Mitglieder melden sich wegen Geld-Forderungen aus London

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, wurden die Daten der Fahrzeughalter über eine „aus hiesiger Auffassung rechtswidrige“ Nutzung des europäischen Halterdatenaustauschs CBE in Italien an ein britisches Inkasso-Unternehmen weitergeleitet. Vor diesem Hintergrund erteile Deutschland zurzeit keine CBE-Auskünfte an Italien, so das KBA.