Funkkontakt verloren : „Geisterflieger“ stürzt auf dem Weg nach Köln in Ostsee ab

Tornados der deutschen Luftwaffe suchten nach dem verlorenen Flugzeug (Symbolbild). Foto: dpa/Thomas Frey

Jerez/Köln/Rostock Eine in Österreich registierte Chessna, die im spanischen Jerez gestartet ist, ist offenbar als „Geisterflug“ durch Europa geflogen. Offenbar waren vier Personen an Bord als die Maschine in die Ostsee stürzte.

Eine in Österreich registrierte Chessna, die im spanischen Jerez gestartet ist, ist offenbar als „Geisterflug“ durch Europa geflogen und über der Ostsee abgestürzt. Die schwedische Nachrichtenplattform „Dagens Nyheter“ berichtet, dass der Funkkontakt zu der Maschine, die nach Köln unterwegs war, nach dem Start abgebrochen sei und man den Flug nicht mehr lokalisieren konnte. Nach Angaben von „Austrian Wings“ verlor das Flugzeug gegen 19.30 Uhr extrem an Höhe und verschwand schließlich vom Radar. Daher sei davon auszugehen, dass die Chessna in die Ostsee abgestürzt ist.

Die schwedische Küstenwache hat Rettungsflieger, Boote und einen Helikopter zur Absturzstelle gesandt. Die schwedische Plattform berichtet, dass später einer der Rettungshubschrauber Wrackteile und einen Ölteppich im Wasser gefunden habe. Zwei Tornado-Kampfjets der deutschen Luftwaffe seien abgehoben, um das Flugzeug zu orten, doch hätten keinen Kontakt zu der Besatzung des Jets herstellen können. Es seien vier Personen an Bord gewesen.

Mehr Informationen in Kürze.

