Sperrung am Münsterplatz Nach Geiselnahme am Ulmer Münster noch viele Fragen offen

Nach der Geiselnahme in Ulm laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Ein Sprecher der Polizei wollte am Samstagmorgen zunächst keine weiteren Auskünfte geben. Er kündigte für den Nachmittag mehr Informationen an. Ein Mann hatte am Freitagabend mehrere Menschen in einem Geschäft mitten in der Ulmer Innenstadt als Geiseln genommen. Einsatzkräfte schossen auf ihn und beendeten so die Geiselnahme. „Die Geiseln sind unverletzt geblieben“, sagte Staatsanwalt Michael Bischofberger.