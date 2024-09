Gegen den Blues Der Herbst ist besser als sein Ruf

Und ja, auch das: Unzählige Vögel verabschieden sich derzeit in Richtung Afrika. Sammeln sich auf Stromleitungen, Kirchendächern oder Felsvorsprüngen, um dann die Tausende Kilometer lange Reise anzutreten. In den kommenden Monaten werden die Kraniche in beeindruckender Formation über uns hinwegfliegen. Doch auch hier gilt: Es ziehen nicht nur Vögel in den Süden, es kommen auch Vögel aus dem Norden zu uns. Das Wintergoldhähnchen etwa, die Wacholderdrossel, der Bergfink oder der Seidenschwanz überwintern in unseren Gefilden. Und natürlich bleiben auch Amseln, Rotkehlchen, Meisen und Krähen in unseren Gärten und Wäldern.