Verunreinigtes Futter aus NRW: Geflügelbetriebe in Niedersachsen gesperrt

Geflügelbetriebe in Niedersachsen gesperrt

Hannover Wegen des Verdachts auf verunreinigtes Futter aus Nordrhein-Westfalen sind 27 Geflügelbetriebe in Niedersachsen gesperrt worden. Ursache waren laut den Behörden Lackabsplitterungen.

Ermittlungen hätten ergeben, dass Lieferungen von möglicherweise belastetem Futtermittel eines Herstellers aus Nordrhein-Westfalen an neun niedersächsische Betriebe gingen, teilte das niedersächsische Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Von einem betroffenen Unternehmen seien weitere 18 Legehennenbetriebe in verschiedenen Landkreisen beliefert worden. Deshalb gelte die amtliche Sperre auch dort.