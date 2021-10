Gefährliche Köperverletzung : Youtuber „Drachenlord“ muss zwei Jahre ins Gefängnis

„Drachenlord“ bei Prozessbeginn in Nürnberg. Foto: dpa/Daniel Karmann

Nürnberg Der Youtuber „Drachenlord“ ist wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Straftaten zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Blogger macht der Polizei schon seit längerem viel Arbeit. Die Richterin fand dann auch deutliche Worte.

„Dieses Verfahren ist ein trauriges Beispiel dafür, welche Folgen Hass und Mobbing im Internet haben“, sagte die Richterin am Donnerstag in Nürnberg. Sie sah es als erwiesen an, dass der 32-Jährige unter anderem einen Mann mit einer Taschenlampe auf die Stirn geschlagen und verletzt hatte. Einen anderen bewarf er mit einem Backstein. Außerdem hatte er Polizisten beleidigt.