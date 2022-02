Gedenkfeier für getötete Polizisten : „Trauer, Wut, Erschrecken“

Im pfälzischen Kusel hat es am Abend eine Gedenkfeier für die vor drei Tagen bei einer Verkehrskontrolle getöteten Polizisten gegeben. Die Menschen in der Gemeinde sind noch immer fassungslos.

Drei Tage nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz ist bei einer ökumenischen Gedenkfeier im pfälzischen Kusel der beiden Opfer gedacht worden. „Wir als Kirche haben gemerkt, dass es ein großes Bedürfnis innerhalb der Bevölkerung gibt, der Trauer Ausdruck zu verleihen“, sagte Dekan Lars Stetzenbach vor dem Gottesdienst am Donnerstagabend in der Stadtkirche. Der Ton der Gedenkfeier der protestantischen und katholischen Kirchengemeinde wurde nach draußen übertragen, wo viele Menschen standen. Die Tat hatte sich am Montagmorgen nahe Kusel ereignet.