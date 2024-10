Jahrestag am 4. Oktober Gedenken an Messerangriff in Dresden

Die Landeshauptstadt und der Freistaat Sachsen erinnern am Freitag an die tödliche Messerattacke auf zwei Männer am Einheitswochenende 2020 inmitten der Dresdner Altstadt. „Extremistischen Überzeugungen, die im schlimmsten Fall in blinde Gewalt münden, die wahllos jeden treffen kann, müssen wir uns von Anfang an entschieden entgegenstellen“, sagte Pascal Kober, Opferbeauftragter der Bundesregierung, zum vierten Jahrestag des Verbrechens, das einen der Touristen aus Nordrhein-Westfalen das Leben kostete. „Hass und Intoleranz haben keinen Platz in unserem Land.“