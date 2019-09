Gedenken an Dominik Brunner : „Selten hat eine Tat unsere Stadt so bewegt“

München Zehn Jahre nach dem Tod von Dominik Brunner haben Politiker und Weggefährten das couragierte Handeln des Geschäftsmanns gewürdigt, der beim Schlichten eines Streits unter Jugendlichen in München ums Leben kam.

„Der 12. September 2009 hat München verändert“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Donnerstag am Tatort am S-Bahnhof Solln in München. „Selten hat eine Tat unsere Stadt so bewegt - das gilt in doppelter Hinsicht für die Tat, der er zum Opfer fiel, und sein mutiges Handeln zuvor.“ Der Mord an Brunner habe tiefe Betroffenheit, aber auch einen gesellschaftlichen Konsens ausgelöst, nicht mehr wegzuschauen und der Gewalt ein starkes Zeichen des solidarischen Zusammenhalts entgegenzusetzen.