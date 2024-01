Geburtsrekord vor 60 Jahren Tickende Zeitbombe? Die Babyboomer gehen in Rente

2024 ist ein Scheitelpunkt erreicht. Denn 1964 war der Höhepunkt des Babybooms. Vor 60 Jahren kamen hierzulande 1,36 Millionen Kinder auf die Welt, so viele wie später nie wieder. Ein wahrer Kindersegen. Zum Vergleich: 2022 gab es in Deutschland 730.000 Geburten, also gut halb so viele.