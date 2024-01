Lokführer-Streik GDL-Chef wird Opfer seines eigenen Streiks – „Der letzte Zug ist weg“

Spät fiel die Entscheidung vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht am Dienstagabend über die einstweilige Verfügung der Bahn, die den GDL-Streik noch kurzfristig verhindern sollte. Doch auch in zweiter Instanz scheiterte der Antrag des Bahnunternehmens – der Bahnstreik der GDL-Lokführer darf am Mittwoch stattfinden. Zuvor hatte bereits das Frankfurter Arbeitsgericht den Eilantrag in erster Instanz abgelehnt.