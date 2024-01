Bahnstreik Weselsky wirft Bahn Täuschen vor – und verteidigt Streik

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich trotz des historischen Streiks bei der Deutschen Bahn nicht in den Tarifkonflikt einmischen. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Die Tarifautonomie in Deutschland sei wichtig. „Das ist Sache der Tarifparteien.“ Allerdings wünsche sich der Kanzler natürlich schnelle und konstruktive Gespräche, sodass die Nebenwirkungen möglichst gering blieben. Er bekräftige daher seinen Aufruf, sich gütlich zu einigen.