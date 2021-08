Phänomen in Gauting entdeckt : Rätsel über neu aufgetauchten Kornkreis in Oberbayern

Menschen laufen durch den Kornkreis in einem Weizenfeld bei Gauting. Entdeckt wurde der Kreis am letzten Juli-Wochenende 2021. Foto: dpa/Peter Kneffel

Gauting Außerirdische? Militärtests? Wetterkapriolen? Sci-Fi-Fans? Bislang ist unklar, wer für die neuen Kornkreise in einem Weizenfeld im oberbayerischen Gauting verantwortlich ist.

In Oberbayern ist wieder ein Kornkreis aufgetaucht. In einem Weizenfeld bei Gauting im Landkreis Starnberg sind Weizenähren in die Form von drei Kreisen niedergedrückt worden. Wer oder was hinter dem Gebilde steht, blieb erst einmal unklar. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.