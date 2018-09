G20-Krawalle in Hamburg: Durchsuchungen in NRW, Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg 14 Monate nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg ermittelt die Polizei weiter gegen mutmaßliche Randalierer. In NRW und zwei weiteren Bundesländern durchsucht sie deshalb die Wohnungen von Verdächtigen.

Die Durchsuchungen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen dauern am Dienstagmorgen an. Im Fokus des Einsatzes stehen Tatverdächtige, die bei der „Welcome to Hell“-Demonstration in Hamburg Straftaten begangen haben sollen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen mitteilten. Bei den Straftaten handelt es sich demnach unter anderen um schweren Landfriedensbruch, Widerstand gegen Polizeibeamte und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Nach Angaben der „Bild“-Zeitung und der Nachrichtenagentur AFP wurde in Hamburg eine Person festgenommen. Wo genau in NRW der Polizeieinsatz stattfindet, teilte die Behörde nicht mit.