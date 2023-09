G20-Gipfel in Indien Jugendgipfel-Delegierte fordern Klima-Bildung an den Schulen

Ihre Reise nach Indien wird Bayat in jedem Fall in Erinnerung bleiben. „Es war unglaublich. Ich habe zum ersten mal so etwas miterlebt“, sagt sie. Von der Begrüßung durch Tanzgruppen am Flughafen und vor dem Hotel, über die Sicherheitsvorkehrungen, die für die Jugenddelegierten getroffen wurden ( „Ganze Straßen wurden für uns gesperrt, in den Bussen saß Sicherheitspersonal“) bis zu den Debatten bis früh in die Morgenstunden. Alles waren überwältigende Erfahrungen für Bayat. Und kein Vergleich mit den Konferenzen, die sie bisher besucht hat.