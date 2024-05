Regeln und Verbote Was Fußball-Fans zur EM-Party zuhause wissen müssen

Und überhaupt: Auch für die EM-Deko gelten einige Regeln. Wer zur sicheren Befestigung etwa einen Haken an der Fassade anbringen will, greift in die Bausubstanz ein. „Dafür benötigen Mieter die Erlaubnis des Vermieters“, erinnert Adàn. Wer eine große Fahne aufhängen möchte, sollte außerdem darauf achten, dass davon nicht die Fenster der Nachbarn verdeckt werden. „Wir empfehlen, auch während der Europameisterschaft immer Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen“, so Adàn weiter.