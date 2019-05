Nach Streit um Sicherheitskonzept : „Fusion“-Festival kann stattfinden

Die Sonne scheint durch das Symbol der «Fusion» am Eingangstor zum Festivalgelände. Foto: dpa/Danny Gohlke

Lärz Nach wochenlangem Streit um Polizeipräsenz auf dem „Fusion“-Festival gibt es jetzt grünes Licht: Das Festival darf Ende Juni stattfinden. Das zuständige Amt und die Polizei haben eine überarbeitete Version des Sicherheitskonzepts genehmigt.

Das alternative „Fusion“-Festival in Lärz an der Mecklenburgischen Seenplatte kann stattfinden. Das Amt Röbel/Müritz hat das überarbeitete Sicherheitskonzept des Veranstaltervereins Kulturkosmos mit Auflagen genehmigt, wie Ordnungsamtsleiterin Marlen Siegmund am Mittwoch sagte. Alle Behörden, auch die Polizei, hätten ihr Einvernehmen erteilt.