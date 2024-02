Nordhessen Illegale Waffensammlung und NS-Devotionalien gefunden

In Nordhessen hat die Polizei eine umfangreiche illegale Waffensammlung und NS-Devotionalien in der Wohnung eines 40-Jährigen gefunden. Zuvor gab es einen Hinweis aus der Bevölkerung auf mutmaßlich illegalen Waffenbesitz und rechtsextreme Äußerungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Kassel am Donnerstag mitteilten. In der Wohnung im Ort Fuldatal seien bei der Durchsuchung Anfang Februar unter anderem Schuss- und Stichwaffen beschlagnahmt worden.